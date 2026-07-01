Росіяни вдарили по СТО в Запоріжжі: сталась масштабна пожежа
Росіяни продовжують тероризувати українське населення. Увечері 1 липня окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки пошкоджене складське приміщення СТО. На фотографіях з місця подій можна побачити масштабну пожежу.
"На щастя, минулося без поранених після ворожої атаки по Запоріжжю", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, раніше російські війська здійснили обстріли Сумської області, під ударами опинилися 18 громад регіону. Ворог застосовував ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.
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