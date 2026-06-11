Вигаданий "полон" не врятував: на Сумщині на 15 років засудили зрадника, який працював на ФСБ

Фото: СБУ

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього заступника голови громади на Сумщині. Чоловік виявився агентом російської ФСБ, який намагався майстерно замаскувати свою співпрацю з ворогом через вигадану історію про "полон"

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у листопаді 2023 року на коригуванні обстрілів Сумщини.



Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований рашистами ще до початку повномасштабного вторгнення колишній заступник голови місцевої громади.



Перебуваючи на посаді на початку повномасштабної війни, зрадник виїхав до РФ через російський блокпост, де зустрівся зі своїм куратором від ФСБ.



Тоді агент пройшов інструктаж і отримав завдання збирати координати розташування українських військ, по яких ворог готував авіаційні та артилерійські удари.



Через декілька днів зловмисник повернувся на Сумщину, а своє зникнення пояснював перебуванням 2у полоні" на території країни-агресора.



Після повернення в Україну він звільнився з посади заступника голови громади та влаштувався на посаду в місцеве агропідприємство.



Там він під виглядом робочих поїздок розвідував пункти дислокації Сил оборони на північно-східних кордонах нашої держави.



Співробітники СБУ затримали зрадника "на гарячому", коли він намагався передати ФСБ агентурний звіт із геолокаціями підрозділів українських захисників.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів із куратором від ФСБ. Його особу наразі вже встановлено контррозвідниками СБУ.



За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність кадрового співробітника російського ГРУ Артема Шмуля, який організував мережу диверсій в Одесі, залучивши до неї неповнолітніх.