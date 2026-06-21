"Мадяр" показав результати нічного полювання у Криму і на ТОТ
Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 21 червня уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Донецької областей
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.
На окупованому півострові уражені, зокрема, дві радіолокаційні станції російських загарбників: "Каста-2Е2" у Курортному та "Небо-У" в Керчі.
Також серед уражених у Криму цілей – нафтобаза нафтоналивного термінала в Керчі, газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці і Ключах.
У Донецькій області оборонці уразили цистерну з пально-мастильними матерілами російських загарбників на території тимчасово окупованої Горлівки, у Запорізькій області – транспортні засоби, які ворог тримав у тимчасово захоплених Осипенку й Терпінні.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єктів нафтової галузі та ППО росіян по обидва боки Кримського мосту.