"Мадяр" показав результати нічного полювання у Криму і на ТОТ

Фото: Скриншот із відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 21 червня уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Донецької областей

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews .

На окупованому півострові уражені, зокрема, дві радіолокаційні станції російських загарбників: "Каста-2Е2" у Курортному та "Небо-У" в Керчі.

Також серед уражених у Криму цілей – нафтобаза нафтоналивного термінала в Керчі, газові компресорні станції в Ароматному, Журавлівці і Ключах.

У Донецькій області оборонці уразили цистерну з пально-мастильними матерілами російських загарбників на території тимчасово окупованої Горлівки, у Запорізькій області – транспортні засоби, які ворог тримав у тимчасово захоплених Осипенку й Терпінні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єктів нафтової галузі та ППО росіян по обидва боки Кримського мосту.