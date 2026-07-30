Ділок зі зв'язками в СБУ за мільйон доларів допомагав росіянину не їхати на Росію

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Правоохоронці викрили працівника СБУ. Виявилось, він просив з іноземця мільйон доларів за "допомогу"

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Росіянин мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. При цьому людина, яка мала зв'язки з вищим керівництвом СБУ, запропонувала уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до РФ. За свої "послуги" ділок просив мільйон доларів. Гроші повинні були передавати траншами по 250 тисяч доларів.

"Згодом підозрюваний отримав від потерпілого першу частину хабаря — 50 тис. дол. США — та почав вимагати решту суми. Потерпілому погрожували фізичним насильством, вбивством та обмеженням його законних прав у разі відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.