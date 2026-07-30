На Буковині чиновники колонії продавали засуджених на будівництво

Фото: Національна поліція

На Буковині викрили чиновників колонії. Вони залучали засуджених, які відбували покарання на дільниці соціальної реабілітації, до робіт. Зокрема, до роботи в саду та будівництві

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, чотирьох засуджених залучали до робіт. Начальник дільниці соціальної реабілітації за погодженням із керівником колонії передавав засуджених замовникам та отримував гроші.

В одному випадку двох засуджених вивезли з колонії для виконання господарських робіт на території приватного домоволодіння одного з працівників колонії.

"29 липня начальнику виправної колонії та начальнику дільниці соціальної реабілітації повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, службовою особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини. Виявилось, що він кілька місяців залучав військових до будівництва свого приватного будинку.