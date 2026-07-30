Фото: поліція

У Васильківській громаді на Київщині розваги за популярним трендом із соцмереж ледь не призвели до трагедії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався 28 липня. До поліції звернувся батько немовляти та повідомив, що з вікна сьомого поверху багатоповерхівки невідомі скинули пакет з водою, який влучив просто в дитячий візок із його 3-місячною дитиною.

На місце прибули медики та поліцейські. Правоохоронці встановили, що двоє 14-річних хлопців, перебуваючи в гостях у знайомого, вирішили повторити побачене в соцмережах. Підлітки наповнили водою два пакети та скинули їх із вікна – один із них впав на візок з немовлям.

Медики оглянули дитину та разом із матір'ю доставили її до лікарні для детального обстеження.

Поліцейські склали відносно матерів обох 14-річних хлопців адмінпротоколи за невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей (ч. 3 ст. 184 КУпАП). Матеріали справи направили до суду.

Нагадаємо, на Київщині двоє дівчат танцювали під російську музику на Алеї Слави. Поліція проводить перевірку.