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30 липня 2026, 23:55

Ціни зростають як на дріжджах: як змінились цінники на АЗС

30 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення ситуації на Сході. Стало відомо, як змінились ціни на АЗС у четвер, 30 липня

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 30 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 84,25 гривні за літр (+0,12 гривні);
  • бензин А-95 – 81,19 гривні за літр (+026 гривні);
  • бензин А-92 – 77,70 гривні за літр (+0,06 гривні);
  • дизпальне – 90,66 гривні за літр (+1,00 гривні);
  • автогаз – 43,32 гривні за літр (+0,75 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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