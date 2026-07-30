Ціни зростають як на дріжджах: як змінились цінники на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення ситуації на Сході. Стало відомо, як змінились ціни на АЗС у четвер, 30 липня
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 30 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,25 гривні за літр (+0,12 гривні);
- бензин А-95 – 81,19 гривні за літр (+026 гривні);
- бензин А-92 – 77,70 гривні за літр (+0,06 гривні);
- дизпальне – 90,66 гривні за літр (+1,00 гривні);
- автогаз – 43,32 гривні за літр (+0,75 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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