Фото: поліція

ДТП сталася 29 липня близько 10:00 у селищі Верховина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька Львівщини, керуючи авто Citroën Picasso, виїжджала з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя та не пропустила вантажівку "Урал" із деревиною під керуванням 51-річного місцевого мешканця. У результаті сталося зіткнення транспортних засобів.

Внаслідок аварії 79-річна пасажирка легковика отримала тяжкі травми та померла в лікарні, незважаючи на зусилля медиків. 37-річну водійку Citroën із травмами госпіталізували.

Перевірка засвідчила, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 28 липня близько 13:20 п'яний водій позашляховика влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі. Внаслідок зіткнення дві жінки загинули на місці.