Акторка Дар'я Трегубова зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком військовим
Колишній чоловік акторки Дар'ї Трегубової зараз на фронті. Акторка розповіла, чи підтримують вони стосунки
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Даші Трегубової, зараз вона не перебуває у стосунках. Що стосується колишнього чоловіка, то вони все ще спілкуються. Разом вони виховують спільну дитину.
"Він служить досить активно. Я підтримую стосунки, я роблю для нього збори. Він інколи приїжджає в Київ щось забрати або машину перегнати якусь туди. Він служить. І він дуже довго був під Покровськом, потім під Полтавою, зараз під Сумами", - розповіла акторка.
Нагадаємо, раніше Дар'я Трегубова розповіла, що в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.