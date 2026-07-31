Акторка Дар'я Трегубова зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком військовим

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Даші Трегубової, зараз вона не перебуває у стосунках. Що стосується колишнього чоловіка, то вони все ще спілкуються. Разом вони виховують спільну дитину.

"Він служить досить активно. Я підтримую стосунки, я роблю для нього збори. Він інколи приїжджає в Київ щось забрати або машину перегнати якусь туди. Він служить. І він дуже довго був під Покровськом, потім під Полтавою, зараз під Сумами", - розповіла акторка.

Нагадаємо, раніше Дар'я Трегубова розповіла, що в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.