В Україні перевірять всі укриття - прем'єр Корецький

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В Україні будуть проводити перевірку укриттів та бомбосховищ. Це буде відбуватись у співпраці уряду з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування

Про це повідомляє прем'ємр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За словами голови уряду, всі укриття без винятку будуть перевіряти на належне утримання та безперешкодний доступ. Відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи.

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - каже голова уряду.

Сергій Корецький додав, що на п'ятому році повномасштабної війни в Україні взагалі не повинно бути проблем із доступом до укриттів, а люди завжди повинні мати доступ до бомбосховищ.

Нагадаємо, на Харківщині будуть судити полтавського бізнесмена. Підприємець заволодів коштами, які виділялись на будівництво укриття для учнів.