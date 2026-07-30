На Київщині знайшли підлітків, які влаштували "дискотеку" під російську музику на Алеї слави

Фото: Національна поліція

Інцидент стався на Фастівщині. Там діти танцювали на Алеї Слави під російську музику. Тепер поліція знайшла підлітків

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Учасницями інциденту виявились дві 15-річні місцеві жительки. Праувоохоронці склали на батьків неповнолітніх адміністративні матеріали. Найближчим часом вони постануть перед судом.

"Поліція Київщини закликає батьків приділяти належну увагу вихованню правосвідомості дітей та роз'яснювати їм правила поведінки в громадських місцях, зокрема поблизу пам'ятних місць і меморіалів. Також звертаємося до громадян: у разі виявлення правопорушень негайно телефонуйте до поліції за номером спецлінії 102", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з'явилось відео, на якому дві неповнолітні дівчини танцюють під російську музику. Танці відбувалися на тлі світлин полеглих захисників, розміщених на Алеї Слави.