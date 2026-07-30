Фото: ОВА

В четвер, 30 липня, близько 10:30 російські війська завдали удару трьома керованими авіаційними бомбами по Центральному району Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Основний удар прийшовся по промисловій зоні міста, де значних руйнувань зазнали виробничі приміщення.

На місці влучання від отриманих травм загинув 56-річний чоловік.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів охорони здоров’я – у будівлі понівечені стіни та вибиті близько 40 шибок.

Нагадаємо, у Кривому Розі 31 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області.