12:40  07 червня
Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося
11:33  07 червня
Трагедія під Запоріжжям: окупанти вдарили дроном по зупинці, загинув водій маршрутки
10:26  06 червня
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
UA | RU
UA | RU
07 червня 2026, 13:50

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 26 об'єктах ворога

07 червня 2026, 13:50
Читайте также на русском языке
Фото: slovoidilo
Читайте также
на русском языке

Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр” Бровді, передає RegioNews.

"Ніч на 7 червня у оперативній глибині противника була зігріваючою, всього відвідано 26 обʼєктів у ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької, Криму та РФ Брянської обл. Знищено ЗРК, пошкоджено три локомотиви, дві жд. зцепки з паливом, чотири електропідстанції, шість телекомунікаційних веж обтрусили і трохи військових вантажів сухопутно фронту з тилів не дісталося”, - повідомив Бровді.

Нагадаємо, що оператори Першого окремого центру Сил безпілотних систем за одну ніч завдали уражень п’ятьом вантажним суднам ворога, які використовувалися для забезпечення військ РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти ЗСУ УДАР Сили безпілотних систем
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз
07 червня 2026, 15:45
Внаслідок нічної атаки на Чорноморськ пошкоджено Спасо-Преображенський храм
07 червня 2026, 15:04
27 обстрілів за добу: ворог атакував Донеччину, є загиблі та поранені
07 червня 2026, 14:49
Очільник МАГАТЕ прокоментував російську атаку на сховище ядерних відходів
07 червня 2026, 14:03
На Чернігівщині ворог атакував АЗС та агропідприємства, є поранена
07 червня 2026, 13:09
Ворог масовано атакував Одещину дронами, є поранений та руйнування
07 червня 2026, 12:57
Смертельна ДТП на Черкащині: авто злетіло в кювет і перекинулося
07 червня 2026, 12:40
Обстріли Сумщини: ворог атакував Глухів, Кролевець та Суми — є постраждалий
07 червня 2026, 12:06
На Буковині під час екскурсії обвалився міст із дітьми
07 червня 2026, 11:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Всі блоги »