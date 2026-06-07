Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 26 об'єктах ворога
Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр” Бровді, передає RegioNews.
"Ніч на 7 червня у оперативній глибині противника була зігріваючою, всього відвідано 26 обʼєктів у ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької, Криму та РФ Брянської обл. Знищено ЗРК, пошкоджено три локомотиви, дві жд. зцепки з паливом, чотири електропідстанції, шість телекомунікаційних веж обтрусили і трохи військових вантажів сухопутно фронту з тилів не дісталося”, - повідомив Бровді.
Нагадаємо, що оператори Першого окремого центру Сил безпілотних систем за одну ніч завдали уражень п’ятьом вантажним суднам ворога, які використовувалися для забезпечення військ РФ.