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Бійці ЦСО "А" СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та 1-го корпусу НГУ "Азов" у взаємодії з управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях провели успішну багатоетапну бойову операцію у тимчасово окупованому Маріуполі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Серед уражених цілей – об’єкти Маріупольського морського торговельного порту та база паливно-мастильних матеріалів, яку росіяни використовували для воєнних потреб. Порт слугував для військової логістики окупантів, а також для незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до РФ.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені енергетична, ремонтна та управлінська інфраструктури порту, а також об’єкти, що забезпечували роботу портової логістики. Наразі порт повністю знеструмлений, а можливості ворога використовувати його як логістичний вузол суттєво обмежені.

Крім того, безпілотники СБУ знищили склад із боєкомплектом та інженерним майном 51-ї загальновійськової армії ЗС РФ у селищі Гірне на Донеччині. Там ліквідовані десятки тонн військових засобів ураження ворога.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. ЗСУ ракетами "Фламінго" уразили завод навігаційних систем, Самарський НПЗ та танкер РФ.