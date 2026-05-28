Ворожий удар по Марганцю: 10 поранених, серед них шестеро дітей

Фото: поліція Дніпропетровської області

28 травня близько 10-ї ранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках у спальному районі Марганця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Внаслідок атаки поранення дістали троє людей — 57-річна жінка та двоє чоловіків. 46-річного пораненого з тяжкими травмами ніг доправили до лікарні.

Після 16-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків про ще сімох постраждалих внаслідок ранкового артобстрілу.

Ворожі снаряди влучили у будинок місцевої жительки — поранення отримали жінка та її шестеро дітей. Двоє хлопців віком 10 та 13 років і четверо дівчат віком від 1 до 14 років зазнали акубаротравм.

Такі ж травми діагностували і матері дітей. Після надання медичної допомоги родина лікуватиметься амбулаторно.

За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, що російські окупанти 40 разів обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали 12 цивільних, зокрема діти, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.