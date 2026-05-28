21:58  28 травня
Прокуратура оскаржує незаконну зміну призначення землі у парку "Перемога"
20:30  28 травня
Жорстоке побиття у Кривому Розі: поліція затримала 21-річного нападника
18:56  28 травня
На Черкащині 26-річний ділок налагодив "онлайн-продаж" психотропів
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 21:20

Ворожий удар по Марганцю: 10 поранених, серед них шестеро дітей

28 травня 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

28 травня близько 10-ї ранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках у спальному районі Марганця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Внаслідок атаки поранення дістали троє людей — 57-річна жінка та двоє чоловіків. 46-річного пораненого з тяжкими травмами ніг доправили до лікарні.

Після 16-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків про ще сімох постраждалих внаслідок ранкового артобстрілу.

Ворожі снаряди влучили у будинок місцевої жительки — поранення отримали жінка та її шестеро дітей. Двоє хлопців віком 10 та 13 років і четверо дівчат віком від 1 до 14 років зазнали акубаротравм.

Такі ж травми діагностували і матері дітей. Після надання медичної допомоги родина лікуватиметься амбулаторно.

За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, що російські окупанти 40 разів обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали 12 цивільних, зокрема діти, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Марганець обстріл
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Хмельниччині через фейкову фірму вкрав мільйони у китайців
28 травня 2026, 23:55
Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки грошей витрачає на дитину
28 травня 2026, 23:30
На Дніпропетровщині п'яні підлітки знищили дитячий майданчик
28 травня 2026, 23:15
На Запорізькій АЕС зафіксовано найтриваліший збій зв'язку
28 травня 2026, 22:54
Прикордонники показали, як "розносять" російські танки дронами
28 травня 2026, 22:45
Напав на пенсіонерку та кинувся з ножем на поліцію: У Чугуєві затримали розбійника
28 травня 2026, 22:25
Прокуратура оскаржує незаконну зміну призначення землі у парку "Перемога"
28 травня 2026, 21:58
У Харкові заступник мера склав повноваження через смертельну ДТП
28 травня 2026, 21:10
Захоплював СБУ в Луганську: суд засудив до 13 років в'язниці "помічника міністра МВС "ЛНР"
28 травня 2026, 20:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »