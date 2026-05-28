Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами

Упродовж 28 травня 2026 року російська армія для атак на Херсонщині використовувала артилерію, мінометну зброю та БпЛА

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало 10 людей.

Вночі та вдень внаслідок артилерійського обстрілу Білозерки та Комишан п’ять цивільних дістали травм.

Також від ночі тривали атаки Херсона, Комишан, Широкої Балки за допомогою дронів, від яких загалом ще п’ять цивільних отримали поранення різного ступеню важкості.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарні та театру.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що лікарі борються за життя членів багатодітної родини, яка потрапила під удар російських РСЗВ у Шуменському мікрорайоні Херсона 27 травня. Внаслідок вибуху на місці загинув батько, а його дружина та дві маленькі доньки дістали важкі поранення.