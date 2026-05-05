Балістика на Дніпро: відомо про трьох загиблих - ОВА

У Дніпрі увечері 5 травня пролунав вибух. Міська влада повідомляла про пожежу на підприємстві. На жаль, є загиблі

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російської атаки 5 травня у Дніпрі дев'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Зокрема, це 43-жінка та чоловіки 41 та 56 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані.

На жаль, відомо, що троє людей внаслідок атаки загинули.

Нагадаємо, вибух у Дніпрі стався увечері 5 травня. Російські війська атакували місто балістикою. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про масштабну пожежу в місті.