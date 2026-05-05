Балістика на Дніпро: відомо про трьох загиблих - ОВА
У Дніпрі увечері 5 травня пролунав вибух. Міська влада повідомляла про пожежу на підприємстві. На жаль, є загиблі
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російської атаки 5 травня у Дніпрі дев'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Зокрема, це 43-жінка та чоловіки 41 та 56 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані.
На жаль, відомо, що троє людей внаслідок атаки загинули.
Нагадаємо, вибух у Дніпрі стався увечері 5 травня. Російські війська атакували місто балістикою. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про масштабну пожежу в місті.
Кривавий вечір у Запоріжжі: кількість загиблих від ударів КАБами зрослаВсі новини »
05 травня 2026, 20:43Понад 80 атак за добу: на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула людина, ще 13 поранено
05 травня 2026, 20:24Росія вдарила авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі та поранені
05 травня 2026, 18:54
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
П’яне "ралі" на Хмельниччині: водій на Hyundai протаранив кілька авто, втік та "припаркувався" у прожектор на АЗС
05 травня 2026, 22:51До кінця травня запрацює єдиний механізм залучення добровольців до ЗСУ
05 травня 2026, 22:31"Флеш" попередив власників АЗС на прикордонні про нову тактику ударів ворожих FPV
05 травня 2026, 21:58У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн
05 травня 2026, 21:51На Дніппропетровщині жінка віддала шахраям майже 100 тисяч
05 травня 2026, 21:25У Чернівцях затримали чоловіка, який за гроші спалив вантажівку
05 травня 2026, 20:59Кривавий вечір у Запоріжжі: кількість загиблих від ударів КАБами зросла
05 травня 2026, 20:43Балістика на Дніпро: в місті масштабна пожежа
05 травня 2026, 20:35Понад 80 атак за добу: на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула людина, ще 13 поранено
05 травня 2026, 20:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »