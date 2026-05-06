Російська атака на Краматорськ: кількість поранених зросла
Кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську Донецької області зросла до 13
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Відомо про пʼятьох загиблих.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів.
Точна кількість жертв та обсяги руйнувань ще встановлюються.
Нагадаємо, 5 травня близько 17 години російські військові скинули на Краматорськ три авіабомби. Ворог вдарив по центральній частині міста – по місцю скупчення людей.
