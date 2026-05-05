Кривавий вечір у Запоріжжі: кількість загиблих від ударів КАБами зросла
Увечері 5 травня ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники. Ціллю окупантів стала цивільна та промислова інфраструктура
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Пошкоджено виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечено автівки.
Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Дані уточнюються.
Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
П’яне "ралі" на Хмельниччині: водій на Hyundai протаранив кілька авто, втік та "припаркувався" у прожектор на АЗС
05 травня 2026, 22:51До кінця травня запрацює єдиний механізм залучення добровольців до ЗСУ
05 травня 2026, 22:31"Флеш" попередив власників АЗС на прикордонні про нову тактику ударів ворожих FPV
05 травня 2026, 21:58У Хмельницькому судитимуть групу за збут фальсифікату на 2 млн грн
05 травня 2026, 21:51Балістика на Дніпро: відомо про трьох загиблих - ОВА
05 травня 2026, 21:35На Дніппропетровщині жінка віддала шахраям майже 100 тисяч
05 травня 2026, 21:25У Чернівцях затримали чоловіка, який за гроші спалив вантажівку
05 травня 2026, 20:59Балістика на Дніпро: в місті масштабна пожежа
05 травня 2026, 20:35Понад 80 атак за добу: на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула людина, ще 13 поранено
05 травня 2026, 20:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »