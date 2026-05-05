05 травня 2026, 20:43

Кривавий вечір у Запоріжжі: кількість загиблих від ударів КАБами зросла

Фото: Офіс Генерального прокурора
Увечері 5 травня ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, використовуючи керовані авіабомби та безпілотники. Ціллю окупантів стала цивільна та промислова інфраструктура

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Пошкоджено виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечено автівки.

Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Дані уточнюються.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.

