05 травня 2026, 08:29

Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами: четверо загиблих, понад 30 поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

У Полтавському районі зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях.

Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджена залізнична інфраструктура.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна допомога.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням дронів і ракет. Під удар потрапила й Полтавська область.

