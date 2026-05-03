Сором. Мєрзость. Дві основні емоції коли дивишся озвучку записів з плівок Міндіча, на яких обговорюють взятия під контроль Сенс банка

Сором. Мєрзость. Дві основні емоції коли дивишся озвучку записів з плівок Міндіча, на яких обговорюють взятия під контроль Сенс банка

Фотоколаж: із відкритих джерел

Здається, це загальні емоції всіх, хто працює у фінансовому секторі. Знають, як має працювати банк. Як має працювати корпоративне управління.

А інших і не може бути. Коли два рєшали, якім навіть думки сформулювати важко, раптом можуть вирішувати, хто буде працювати у Наглядовій Раді державного банку.

Сором і мєрзость. І хочеться це змити з себе, віртуально помивши руки чи навіть пприйняти душ.

Але є ще щось. І це вже позитив. Проявлення. Бо саме така розмова іллюструє мрію всіх тих, хто кричить про зовнішнє управління, про диктат МВФ, про засилля іноземців. Бо саме так вони хочуть, щоб все відбувалось. Без відкритих конкурсів, без контролю іноземців. Хочуть, щоб все визначали випадкові рєшали, наближені до українських політиків.

І тепер нам показали що вони хочуть насправді. Як це має відбуватись згідно "українських традицій". Доброзвичайно. Оце альтернатива.

Ось така картина має бути у нас у всіх в голові, коли черговий новий популіст чи стара популістка будуть переконувати нас, що нам не потрібні реформи і нам не треба слухати Захід. Що у нас є свій шлях.

Альтернатива голосу Заходу оцей шепіт рєшал. Альтернатива реформі корпоративного управління. Альтернатива вирішальному голосу міжнародників. Альтернативний чесній приватизацііі.

Це не про суверенитет. Це про брудне рішалове в якись дорогій хаті. Про шахматку на колінках. Про розпил. Про суверенну корупцію.

Цей шепіт рєшал став можливий тому що роками Україна саботує реформи. А навіть якщо і робить, то бажає відразу хакнути. І якщо Захід навʼязує нам корпоративне управління, то перше бажання політиків зробити так, щоб людей у нього обирали рєшали. І в них завжди є списочок. І ми бачимо людей, які постійно виринають то тут то там.

Не завжди це у них виходить. На щастя. Але варто тільки МВФ, Світовому Банку, Єврокомісіі розслабитись і трохи відпустити ситуацію, то на арену відразу виходять отакі рєшали.

Але тепер ви будете мати картинку в голові на випадок коли знов почуєте, що Захід навʼязує нам щось чуже і хоче керувати. От що ховається за всіма страшними теоріями змов про підступних англосаксів. От для чого використовують термін "соросьонок". От де постійно співпадають інтереси росіян і місцевих рєшал.