Фото: ОВА

Вночі 5 травня ворог атакував Дніпро та Дніпровський район, внаслідок чого зафіксовані пошкодження та пожежі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

В обласному центрі понівечені три приватні будинки та пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Через ворожу атаку на місто дістав поранень 62-річний чоловік.

Рятувальники загасили пожежі у приватному секторі. Крім житлової забудови були пошкоджені автомобілі.

Також під удар потрапив інфраструктурний об'єкт у Дніпровському районі, де спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські військові атакували два райони Київської області. Виникла пожежа на промисловому об’єкті, є постраждалі.