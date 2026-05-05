У ніч на 5 травня російські військові атакували два райони Київської області

У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор, внаслідок чого травми отримали двоє людей. Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу.

Також ворожий обстріл спричинив пожежу на промисловому об’єкті у Вишгородському районі. Там постраждала одна людина. Пожежу підприємстві вже ліквідували.

Нагадаємо, 4 травня росіяни атакували дроном Київський район Харкова. Зафіксоване влучання на території спортивного об'єкта.