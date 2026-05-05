Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Шосткинська, Конотопська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Ямпільська, Есманська, Степанівська, Серединобудська, Миколаївська, Свеська та Великописарівська громади. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, а також зерносклад та підприємства.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.

Також по медичну допомогу звернулися дві жінки, які постраждали від мінометних ударів у Середино-Будській громаді напередодні: 52-річна мешканка отримала поранення 3 травня, а 65-річна – 2 травня.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та населених пунктах Запорізького району троє людей загинули, ще 11 дістали поранення.