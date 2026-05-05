Побиття військового у частині: ВСП встановила причетного та оголосила розшук

Після поширення відео, на якому зафіксовано побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин, військові правоохоронці прибули на місце події та підтвердили факт правопорушення

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку в ЗСУ, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що потерпілого оперативно доставили до медичного закладу. Йому надали необхідну допомогу, стан здоров'я військовослужбовця оцінюється як задовільний. Також про інцидент, його стан і місце перебування повідомили членів родини.

Щодо особи, причетної до побиття, у ВСП повідомили, що її вже встановлено. Це солдат – оператор БпЛА одного з підрозділів. Після скоєння правопорушення він самовільно залишив територію військової частини.

Орієнтування на його затримання передано до підрозділів ВСП та Національної поліції. Наразі тривають заходи з розшуку.

За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту та можливих причетних осіб.

У ВСП також наголосили, що за результатами перевірки матеріали буде передано до правоохоронних органів.

Як відомо, в мережі розповсюдилось відео, на якому ніби-то командир 155 ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс в соцмережах.

В Сухопутних військах ЗСУ заперечили той факт, що фігурантом відео є саме командир 155 ОМБР і обіцяють провести службове розслідування.

Нагадаємо, у Рівненській області військові ТЦК побили підлітка. Хлопець потрапив до лікарні з травмами голови, які дістав через удари металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього.

