Вибухи серед ночі: Полтавщину атакували ворожі дрони

У ніч на 5 травня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням дронів і ракет. Під удар потрапила й Полтавська область

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Близько 23:50 4 травня начальника Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про падіння ворожого безпілотника на території промислового підприємства у Полтавський район. Станом на той момент інформації про постраждалих не надходило.

Атака тривала протягом усієї ночі. За даними Повітряних сил, у повітряному просторі фіксували рух ворожих цілей у напрямку області. Зокрема:

о 00:45 – БпЛА в районі Машівка, Карлівка та Кременчук;

о 01:01 – безпілотники поблизу Кременчук та Полтава;

о 03:14 – швидкісна ціль у напрямку Полтавщини, ймовірно балістична.

У цей час мешканці Полтава могли чути вибухи та роботу протиповітряної оборони. Близько другої ночі моніторингові канали повідомляли про падіння безпілотника в межах міста.

О 04:18 сигнал повітряної тривоги було скасовано.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти 4 травня атакували дроном Київський район Харкова. Попередньо, зафіксоване влучання на території спортивного об'єкта.