08:49  05 травня
На Чернігівщині росіяни влучили у лісництво та житловий сектор: є поранені
08:39  05 травня
На Запоріжжі та Дніпропетровщині викрили схеми продажу "трофейної" зброї
00:55  05 травня
Ведуча Олена Філонова зізналась, чому ображається на Лесю Нікітюк
UA | RU
UA | RU
05 травня 2026, 07:13

Вибухи серед ночі: Полтавщину атакували ворожі дрони

05 травня 2026, 07:13
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 травня російські війська здійснили масовану атаку по території України із застосуванням дронів і ракет. Під удар потрапила й Полтавська область

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Близько 23:50 4 травня начальника Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про падіння ворожого безпілотника на території промислового підприємства у Полтавський район. Станом на той момент інформації про постраждалих не надходило.

Атака тривала протягом усієї ночі. За даними Повітряних сил, у повітряному просторі фіксували рух ворожих цілей у напрямку області. Зокрема:

  • о 00:45 – БпЛА в районі Машівка, Карлівка та Кременчук;
  • о 01:01 – безпілотники поблизу Кременчук та Полтава;
  • о 03:14 – швидкісна ціль у напрямку Полтавщини, ймовірно балістична.

У цей час мешканці Полтава могли чути вибухи та роботу протиповітряної оборони. Близько другої ночі моніторингові канали повідомляли про падіння безпілотника в межах міста.

О 04:18 сигнал повітряної тривоги було скасовано.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти 4 травня атакували дроном Київський район Харкова. Попередньо, зафіксоване влучання на території спортивного об'єкта.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область вибух війна БПЛА російська армія
Зеленський оголосив "режим тиші" з 6 травня та відповів на чутки про мир
04 травня 2026, 22:16
Момент удару по Мерефі потрапив на відео: 5 загиблих, 19 постраждалих
04 травня 2026, 12:44
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Мала авіація" над Кремлем: українські БпЛА стали головною інтригою 9 травня
05 травня 2026, 10:38
ЗМІ: Трамп не поспішає завершувати війну в Україні – в чому причина
05 травня 2026, 10:27
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
05 травня 2026, 10:24
Ворог вдарив по Сумах КАБом: пошкоджені склади та багатоповерхівка
05 травня 2026, 10:11
Викрадення людини і стрілянина: трьох бійців "Вовків Да Вінчі" арештували на 60 діб
05 травня 2026, 09:56
Нічна атака: РФ запустила по Україні 11 "Іскандерів" та понад 160 безпілотників
05 травня 2026, 09:53
На Рівненщині Mercedes вилетів у кювет: четверо постраждалих, рятувальники деблокували жінку
05 травня 2026, 09:40
Напав на вулиці та зірвав ланцюжок: на Дніпропетровщині затримали зловмисника
05 травня 2026, 09:36
Харківщина під обстрілами: 8 загиблих і 40 поранених за добу
05 травня 2026, 09:28
Росія атакувала залізничну інфраструктуру у трьох областях: наслідки
05 травня 2026, 09:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »