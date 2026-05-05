На Запоріжжі та Дніпропетровщині викрили схеми продажу "трофейної" зброї

Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція викрили ще чотирьох осіб, які намагалися організувати незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів на території України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За результатами комплексних заходів затримано ділків, які намагалися збути озброєння, нелегально вивезене із прифронтових районів та зон бойових дій.

Серед вилученого – автомат Калашникова російського виробництва, протитанковий гранатомет, майже 30 бойових і димових гранат типів Ф-1, РГД-5 та РГД-1, а також близько 6 тисяч набоїв різного калібру.

У Запорізькій області "на гарячому" затримано військовослужбовця, який перебував у СЗЧ. Він намагався продати 15 ручних осколкових гранат і автомат АК-74 з набоями, вивезені із районів бойових дій.

Також у регіоні повідомлено про підозру раніше судимому чоловіку, який під час іспитового терміну намагався продати реактивний протитанковий гранатомет, придбаний у даркнеті, а також корпуси гранат із підривачами.

В Дніпропетровській області затримано 34-річного дезертира, який зберігав вдома арсенал бойових гранат і набоїв, вивезених із зони бойових дій на Херсонському напрямку. За даними слідства, він планував продати їх після самовільного залишення підрозділу.

Крім того, в області викрито 26-річного чоловіка, який продавав через інтернет 90 артилерійських мін, гранату та майже 6 тисяч патронів. За матеріалами справи, він планував розбирати боєприпаси та надсилати їх поштою покупцям.

Усім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці провели масштабне відпрацювання у різних регіонах України для протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів. Упродовж минулого тижня провели понад 180 обшуків, виявили 20 схронів.