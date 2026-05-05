У ніч на 5 травня російські військові атакували Чернігівську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Городнянській громаді Чернігівського району внаслідок ворожої атаки по житловому сектору загорівся приватний будинок. Постраждали двоє чоловіків 59 та 30 років, обох госпіталізували.

Також зафіксовано влучання по території лісництва – там виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками. Загинули чотири людини, понад 30 отримали поранення.