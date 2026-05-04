04 травня 2026, 23:55

Що буде з цінами на пальне в Україні в травні

Фото з відкритих джерел
Енергетичний експерт Сергій Куюн пояснив, що відбуватиметься далі з цінами на пальне. За його словами, цінники залежать від вартості на міжнародних ринках та імпорту

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експерт впевнений, що різке подорожчання пального в березні на тлі початку війни на Близькому сході було значною мірою ажіотажною. За словами Сергія Куюна, це можна прослідкувати на дизелі:

  • спочатку ціна підвищилась з 750 до 1 500 доларів за тонну;
  • потім опустилася майже до 1 тисячі доларів за тонну;
  • далі знову підскочила на 200 доларів.

Зараз дизельне пальне продовжує поступово дорожчати.

"Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже не 1,5 тисячі доларів, як була, а 1 200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку, вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто якою б та ціна не була, об'єктивною чи необ'єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо можемо залишитися без пального", - каже експерт.

Що буде з цінниками на АЗС у травні

Експерт пояснив, що мережі уклали контракти на постачання пального, коли ціни були на піку – наприкінці березня та на початку квітня. При цьому деякі партії пального вже надходять до України за новими, нижчими цінами: саме вони є орієнтиром для гуртового ринку.

За вимогами Антимонопольного комітету мережі повинні привести ціни на пальне відповідно до об’єктивних економічних факторів. За словами експерта, це фактично означає, що АЗС повинні підвищити ціни.

"Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюся, що в нас вона не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами й фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу", - каже Сергій Куюн.

Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.

