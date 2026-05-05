Вранці 5 травня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Росіяни вдарили БпЛА по Основ'янському та Холодногірському районах міста. На місцях працюють всі відповідні служби, наслідки атаки встановлюються.

У Холодногірському районі внаслідок атаки постраждала 55-річна жінка. У неї зафіксували гостру реакцію на стрес, медики надали їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 5 травня ворог атакував Дніпро та Дніпровський район, внаслідок чого зафіксовані пошкодження та пожежі. Дістав поранення чоловік.