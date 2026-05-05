В ніч на 5 травня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши ракети, авіабомби, артилерію та безпілотники. Під ударом були п'ять районів області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі вночі під удар потрапила житлова забудова та територія підприємства. Поранень дістав 62-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані. Також у Дніпровському районі ворог атакував Слобожанську громаду, де пошкоджений об'єкт інфраструктури: пожежу, що виникла на місці, загасили.

У Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджені агропідприємство, автозаправна станція, об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

На Нікопольщині під вогнем перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Мирівська громади. Поранення дістала одна людина. Серед пошкоджень – будівля ліцею, приватний будинок та автомобілі.

У Слов'янській громаді на Синельниківщині ворожий удар пошкодив будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку понівечена інфраструктура.

