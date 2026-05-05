В поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину
В ніч на 5 травня російська армія вчергове завдала ударів по Київській області. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Броварах пошкоджена багатоповерхівку. Травми отримало подружжя: чоловік та жінка. Крім того, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.
У Вишгороді пошкоджений автомобіль. Його 55-річний власник отримав ушкодження.
Усім постраждалим медики одразу надали необхідну допомогу.
На місцях продовжують працювати патрульні, слідчі, вибухотехніки та рятувальники.
Нагадаємо, вночі ворожий обстріл спричинив пожежу на промисловому об’єкті у Вишгородському районі на Київщині. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
