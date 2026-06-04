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04 червня 2026, 15:27

На Черкащині викрили жінку, яка торгувала довідками від мобілізації

04 червня 2026, 15:27
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Фото: поліція Черкаської області
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Черкаські правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з уникненням мобілізації: 59-річна місцева мешканка налагодила "бізнес" на оформленні документів для відстрочки від призову

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

59-річна черкащанка гарантувала вплинути на медиків для отримання довідки, яка давала б підставу для відстрочки від призову.

Фігурантку затримали в процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України — після отримання хабаря.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили медичні документи, 12 937 доларів, 11 015 євро та 26 000 гривень

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що правоохоронці Дніпра скерували до суду обвинувальні акти щодо організатора та спільника, які налагодили схему незаконного зняття військовозобов'язаних з обліку.

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