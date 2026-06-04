На Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці
Подія сталася ввечері 3 червня в селищі Верховина Верховинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На території приватного подвір’я стався зсув ґрунту під час копання криниці. На глибині близько 6 метрів землею засипало 59-річного чоловіка.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що чоловік перебуває під триметровим шаром землі.
Надзвичайники вивільнили чоловіка, підняли його на поверхню та передали медикам.
Нагадаємо, вранці 3 червня у річці Бистриця на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник після останнього дзвоника.
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
До Румунії за $8000: на Закарпатті затримали групу переправників
04 червня 2026, 14:17На Прикарпатті іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула людина
04 червня 2026, 14:10Продаж авто "за довіреністю": як не залишитися з чужими штрафами
04 червня 2026, 13:53Віталій Коваль більше не депутат Рівненської міської ради: що відомо
04 червня 2026, 13:39Футбол, бої К1 і дитячі змагання: на Київщині пройшло дитяче спортивне свято
04 червня 2026, 13:13На Рівненщині 17-річна водійка BMW потрапила в ДТП і перекинула авто
04 червня 2026, 12:55На Київщині загасили масштабну пожежу, що виникла через атаку російських БпЛА
04 червня 2026, 12:48На Закарпатті на трасі мотоцикл під час обгону врізався у вантажівку: двоє загиблих
04 червня 2026, 12:32Fire Point показала відео керованого польоту ракети FP-7.X
04 червня 2026, 12:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »