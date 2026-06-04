Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На території приватного подвір’я стався зсув ґрунту під час копання криниці. На глибині близько 6 метрів землею засипало 59-річного чоловіка.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що чоловік перебуває під триметровим шаром землі.

Надзвичайники вивільнили чоловіка, підняли його на поверхню та передали медикам.

Нагадаємо, вранці 3 червня у річці Бистриця на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця, який зник після останнього дзвоника.