На Прикарпатті іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула людина
Аварія сталась 2 червня у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, 49-річнйи водій Volkswagen Passat їхав автодогорою Р-38 "Богородчани - Гута". Він перевищив швидкістб, а потім на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. В результаті машина виїхала з дороги та перекинулась.
Внаслідок ДТП, на жаль, водій загинув на місці.
Нагадаємо, раніше на Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю.
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