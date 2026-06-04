На Прикарпатті іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула людина

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 2 червня у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 49-річнйи водій Volkswagen Passat їхав автодогорою Р-38 "Богородчани - Гута". Він перевищив швидкістб, а потім на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. В результаті машина виїхала з дороги та перекинулась.

Внаслідок ДТП, на жаль, водій загинув на місці.

Нагадаємо, раніше на Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю.