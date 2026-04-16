Вигадaв тяжку хворобу для доньки, щоб уникнути мобілізації – суд виніс вирок полтавцю

У Полтаві суд виніс вирок директору ТОВ "Фірма Діамант ЛТД", якого визнали винним у підробленні офіційних документів та їх використанні

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік придбав фальшивий медичний висновок про нібито тяжке захворювання дитини, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Документ також використовувався для оформлення соціальних виплат.

З підробленими довідками обвинувачений звертався до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де йому двічі надавали відстрочку. Пізніше він намагався оформити державну допомогу через ЦНАП, а Пенсійний фонд навіть призначив виплати, які не були здійснені.

Суд встановив, що дитина фактично є здоровою, а медичних обстежень не проходила.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік і 1 місяць, з випробувальним строком 1 рік.

Нагадаємо, у Полтаві правоохоронці розслідують схему хабарництва, пов'язану з незаконним оформленням групи інвалідності для чоловіків призовного віку. Підозри вже оголошені трьом фігурантам, серед яких двоє лікарів-ортопедів та посередник.