На Харківщині чоловік увірвався в будинок та напав на пенсіонерку з цеглиною

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

37-річний чоловік був п'яним, коли він увірвався в будинок пенсіонерки. Там він декілька разів вдарив 81-річну жінку цеглиною по голові та в обличчя. Від отриманих травм жінка втратила свідомість. Зловмисник вкрав її мобільний телефон, дві пляшки горілки та втік.

"Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном.