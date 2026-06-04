12:55  04 червня
На Рівненщині 17-річна водійка BMW потрапила в ДТП і перекинула авто
09:08  04 червня
Загибель 14-річної дівчинки у Кривому Розі: водієві повідомили про підозру
08:21  04 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
04 червня 2026, 15:45

На Харківщині чоловік увірвався в будинок та напав на пенсіонерку з цеглиною

04 червня 2026, 15:45
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 2 червня в селі Варварівка Близнюківської територіальної громади. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

37-річний чоловік був п'яним, коли він увірвався в будинок пенсіонерки. Там він декілька разів вдарив 81-річну жінку цеглиною по голові та в обличчя. Від отриманих травм жінка втратила свідомість. Зловмисник вкрав її мобільний телефон, дві пляшки горілки та втік.

"Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Побиття напад Харківська область
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Довічне ув'язнення за звірство: апеляційний суд залишив у силі вирок ґвалтівнику 8-річної дитини
04 червня 2026, 16:51
Другий день терору: російські окупанти знову вдарили по Дніпровському району
04 червня 2026, 16:38
На Херсонщині судитимуть реєстраторку ЦНАПу за незаконні оборудки із землею
04 червня 2026, 16:14
"Сімейний бізнес": у Львові депутат із сином організували схеми втечі для ухилянтів
04 червня 2026, 16:05
СБУ викрила 8 схем ухилення від мобілізації: затримано 22 організаторів у різних регіонах України
04 червня 2026, 15:58
На Черкащині викрили жінку, яка торгувала довідками від мобілізації
04 червня 2026, 15:27
На Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці
04 червня 2026, 14:41
До Румунії за $8000: на Закарпатті затримали групу переправників
04 червня 2026, 14:17
На Прикарпатті іномарка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула людина
04 червня 2026, 14:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Павло Казарін
Віктор Ягун
Всі блоги »