16:29  15 квітня
В Україну йде суттєве потепління
13:22  15 квітня
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
13:10  15 квітня
На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив
15 квітня 2026, 15:50

На Одещині за 6 тисяч доларів "випускали" чоловіків за кордон

15 квітня 2026, 15:50
Фото: ДПСУ
На Одещині прикордонники викрили канал переправлення чоловіків до Молдови. Тепер організатора відправили за ґрати

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники з'ясували, що 40-річний житель Білгород-Дністровського разом з 19-річним спільником організував схему для втечі чоловіків за кордон, до Молдови. "Клієнтів" вони шукали через знайомих. "Послугу" зловмисники оцінили в 6 тисяч доларів.

Затримали їх на околиці одного з населених пунктів Болградського району саме під час передачі грошей. Організатора вже затримали. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

ухилення від мобілізації прикордонники Одеська область
Помічники депутатів організували "бізнес" на ухилянтах: ДБР викрило схему
15 квітня 2026, 13:45
Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради
15 квітня 2026, 13:35
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Прикордонники попередили про обмеження руху через пункт пропуску на Закарпатті
15 квітня 2026, 17:25
Пошуки 4-річного хлопчика на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло
15 квітня 2026, 17:25
Відомий письменник з Луцька опинився за ґратами через підтримку РФ
15 квітня 2026, 16:55
На Тернопільщині судитимуть 54-річного чоловіка, який за 13 500 євро організував незаконне переправлення осіб за кордон
15 квітня 2026, 16:51
В Україну йде суттєве потепління
15 квітня 2026, 16:29
Суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон
15 квітня 2026, 15:54
Сили оборони уразили техніку, логістичні об’єкти та особовий склад РФ на Запоріжжі, Донеччині та у Криму
15 квітня 2026, 15:43
Перереєстрація житла на Луганщині: окупанти готують нові зміни
15 квітня 2026, 15:13
На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки
15 квітня 2026, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
