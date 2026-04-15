На Одещині за 6 тисяч доларів "випускали" чоловіків за кордон

На Одещині прикордонники викрили канал переправлення чоловіків до Молдови. Тепер організатора відправили за ґрати

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники з'ясували, що 40-річний житель Білгород-Дністровського разом з 19-річним спільником організував схему для втечі чоловіків за кордон, до Молдови. "Клієнтів" вони шукали через знайомих. "Послугу" зловмисники оцінили в 6 тисяч доларів.

Затримали їх на околиці одного з населених пунктів Болградського району саме під час передачі грошей. Організатора вже затримали. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

