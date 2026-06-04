"Сімейний бізнес": у Львові депутат із сином організували схеми втечі для ухилянтів

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Колишній депутат однієї із сільрад Жовківського району та його 46-річний син отримали підозри. Йдеться про схему заробітку на військовозобов’язаному, який планував виїхати за кордон

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

66-річний житель Львова та його син запропонували "клієнту" два варіанти: або оформлення медичних документів для встановлення інвалідності ІІІ групи з правом виїзду за 15 тисяч доларів, або незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску за 10 тисяч доларів.

Чоловік обрав перший варіант. Після цього батько та син неодноразово зустрічалися з ним у публічних місцях поблизу торгових центрів, узгоджували деталі та давали вказівки. Сума потім зросла, бо вони попросили додатково 40 тисяч гривень на виготовлення документів, а також 11 тисяч гривень за фейкове "стаціонарне лікування".

Правоохоронці затримали колишнього депутата та його сина після отримання грошей. Тепер вони отримали підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.