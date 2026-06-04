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04 червня 2026, 13:53

Продаж авто "за довіреністю": як не залишитися з чужими штрафами

04 червня 2026, 13:53
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Фото: ГО "Захист держави"
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Передача автомобіля за генеральною довіреністю не є юридичною зміною власника. У такому випадку офіційним власником транспортного засобу залишається попередній автовласник, а отже – на нього продовжують покладатися всі юридичні наслідки

Про це інформує ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Про ризики такої практики та способи захисту розповіла юристка Кам’янець-Подільського районного осередку ГО "Захист Держави" Марина Глезова.

Основні ризики для власника авто

За словами юристки, найпоширеніші проблеми, з якими стикаються власники після передачі авто за довіреністю:

  • штрафи з камер автофіксації надходять на ім’я власника, зазначеного в техпаспорті, а не фактичного водія;
  • у разі ДТП або інших інцидентів юридична відповідальність може залишатися за власником авто;
  • у випадку втрати контакту з користувачем автомобіля власник не має доступу до його персональних даних через сервісні центри МВС.

Юристка наголошує: довіреність лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.

Як анулювати довіреність

Якщо на ім’я власника починають надходити штрафи або виникають інші проблеми, довіреність можна скасувати:

  • звернутися до нотаріуса (бажано до того, хто посвідчував документ);
  • подати заяву про скасування довіреності, після чого дані вносяться до Єдиного реєстру;
  • повідомити особу, якій була видана довіреність;
  • надіслати повідомлення до сервісного центру МВС, щоб унеможливити реєстраційні дії з авто.

Як контролювати штрафи

Фахівці радять регулярно перевіряти інформацію про авто через офіційні сервіси:

  • застосунок "Дія";
  • електронний кабінет водія на порталі МВС;
  • мобільні застосунки та Telegram-боти для перевірки штрафів;
  • номером авто та даними техпаспорта.

Водночас у разі швидкої сплати штрафу протягом 10 банківських днів діє знижка 50%. Після цього строку несплата може призвести до примусового стягнення через виконавчу службу та блокування рахунків.

ГО "Захист Держави" закликає громадян уважно ставитися до оформлення правочинів із транспортними засобами та за необхідності звертатися за юридичною допомогою:

  • м. Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 42/1;
  • м. Шепетівка: вул. Соборності, 6А;
  • м. Камʼянець-Подільський: вул. І. Мазепи, 40/62.

Юридична підтримка: +380 66 004 14 46. Гаряча лінія: 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" пояснювали, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерти розповіли, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди.

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авто штраф консультації ГО Захист Держави юрист довіренність
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