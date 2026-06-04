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04 червня 2026, 13:39

Віталій Коваль більше не депутат Рівненської міської ради: що відомо

04 червня 2026, 13:39
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Фото: з відкритих джерел
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Депутат Рівненської міської ради Віталій Коваль склав свої повноваження. Відповідне рішення ухвалили 4 червня під час сесії Рівнеради

Про це повідомила журналістка Суспільного із сесійної зали, передає RegioNews.

Як зазначається у проєкті рішення, підставою для припинення повноважень стала заява депутата. Сам Віталій Коваль на засідання сесії не з’явився.

Рішення підтримали 28 депутатів, четверо висловилися проти, ще двоє – не голосували.

Під час обговорення представники різних фракцій порушували питання щодо діяльності Коваля на посаді та звітування за раніше ухвалені рішення, зокрема щодо фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів. Окремі депутати заявляли про відсутність звітності та висловлювали сумніви щодо причин складання мандата.

Попри дискусії, міська рада ухвалила рішення про дострокове припинення депутатських повноважень.

Водночас Віталій Коваль прокоментував рішення у Facebook, подякувавши колегам за спільну роботу. Він наголосив, що складання мандата не є прощанням із містом.

"Рівне було, є і буде важливою частиною мого життя. Якщо щось робити – то на повну", – написав він.

Довідка: Віталій Коваль був обраний депутатом Рівненської міської ради від партії "Слуга народу". Сам він уродженець міста Березне.

Коваль був депутатом Рівненської міської ради від "Слуги народу". На останніх місцевих виборах міського голови він посів третє місце.

Раніше він очолював Рівненську ОВА, а також обіймав посаду голови Фонду державного майна України та міністра аграрної політики та продовольства.

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