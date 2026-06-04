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Правоохоронці викрили групу з чотирьох киян, які організували незаконне переправлення чоловіків до Румунії. До складу групи входили двоє цивільних, поліцейський та колишній військовий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Ділки шукали охочих виїхати за кордон, координували їхні дії через Telegram та організовували доставлення до прикордонних районів Закарпаття.

Вартість таких послуг становила до 8 тисяч доларів. Двоє цивільних надавали чоловікам інструкції щодо підготовки до переходу кордону, маршруту руху та необхідного спорядження. Колишній військовослужбовець і поліцейський перевозили "клієнтів" із Києва до Закарпаття, допомагали оминати блокпости та використовували службове посвідчення правоохоронця і документи ветерана війни.

У Рахівському районі Закарпаття фігуранти доставляли чоловіків до визначених точок поблизу кордону з Румунією, після чого надсилали GPS-маршрути для подальшого самостійного переходу.

Всім чотирьом учасникам схеми оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).

Фігурантам загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.