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04 червня 2026, 15:58

СБУ викрила 8 схем ухилення від мобілізації: затримано 22 організаторів у різних регіонах України

04 червня 2026, 15:58
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Фото: СБУ
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СБУ та Національна поліція одночасно ліквідували вісім корупційних схем ухилення від мобілізації. У результаті скоординованих дій затримано 22 організаторів, які діяли у різних регіонах країни

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За суми від 3,5 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Київщині викрито заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень медустанови, які "заробляли” на ухилянтах.

За хабарі посадовці оформлювали потенційним призовникам фіктивне "стаціонарне лікування”, а потім безпідставно встановлювали їм групи інвалідності. Для пошуку клієнтів фігуранти залучили знайомого сімейного лікаря.

На Буковині викрили місцеве подружжя, яке намагалося налагодити переправлення військовозобов’язаних до сусідньої країни ЄС "в обхід” блокпостів та контрольно-пропускних пунктів.

Встановлено, що ділки залучили до співпраці ще вісьмох осіб , які на авто й мотоциклах доставляли ухилянтів до кордону і допомагали їм під час його перетину лісовими стежками.

Разом з організаторами оборудки затримано правоохоронця, який "зливав” їм інформацію про наявність блокпостів на маршруті.

У Черкаській області затримано місцеву жительку, яка торгувала фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для отримання підробок фігурантка залучала знайомих лікарів, які входили до складу місцевої ВЛК.

На Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали ухилянтам оформити фіктивну інвалідність через зв’язки серед медпрацівників.

Також затримано лікаря-хірурга, який вимагав гроші за сприяння в продовженні терміну дії ІІІ групи інвалідності військовозобов’язаному та оформленні потрібних меддокументів.

У Вінниці затримано посадовця однієї з державних установ, який за хабарі обіцяв переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, а також подальше оформлення відстрочки від служби.

На Дніпропетровщині викрито двох сестер, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову.

До схеми вони залучили лікарів декількох медзакладів області, які вписували до підроблених документів неіснуючі важкі діагнози.

На Хмельниччині 35-річний місцевий мешканець "відмазував" ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував нібито через особисті зв’язки в одному з медичних закладів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів.

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