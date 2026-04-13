На Херсонщині російські дрони атакували бригаду екстреної допомоги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську міську раду.

Як зазначається, близько години тому під час виїзду на виклик у Дніпровському районі була атакована російським дроном бригада екстреної медичної допомоги.

"Пошкоджено автомобіль. Парамедик та медичний технік доправлені до лікарні. Попередньо в них контузії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня в Херсоні внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Ворог атакував Корабельний район.