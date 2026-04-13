На Херсонщині російські дрони атакували бригаду екстреної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську міську раду.
Як зазначається, близько години тому під час виїзду на виклик у Дніпровському районі була атакована російським дроном бригада екстреної медичної допомоги.
"Пошкоджено автомобіль. Парамедик та медичний технік доправлені до лікарні. Попередньо в них контузії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня в Херсоні внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Ворог атакував Корабельний район.
13 квітня 2026, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »