19:54  13 квітня
Українські підрозділи відійшли на Сумщині
17:19  13 квітня
В Одесі чоловік погрожував "підірвати" себе гранатою
16:45  13 квітня
У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд
13 квітня 2026, 21:19

Окупанти атакували дронами Харківщину: загинула 74-річна жінка, троє постраждали

фото: Харківська обласна прокуратура
У понеділок, 13 квітня армія РФ вдарила безпілотником по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула одна жінка, ще троє людей постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Росіяни атакували регіони близько 13:30. Для цього вони використали ударний безпілотник "Герань-2".

Від удару загинула 74-річна місцева жителька. Ще одна жінка, 69 років, дістала поранення. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес.

Внаслідок атаки також пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Як повідомлялось, окупанти розстріляли чотирьох українських військових на Харківщині. Це сталось поблизу населеного пункту Ветеринарне.

Купʼянський напрямок Харківська область атака війна фото
У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня
13 квітня 2026, 11:18
Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині: поранений чоловік
13 квітня 2026, 09:22
На Харківщині російські дрони атакували Богодухів: зруйновано будинок
13 квітня 2026, 08:44
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Прикарпатті п'яний мотоцикліст вилетів у кювет: загинув 16-річний хлопець
13 квітня 2026, 22:55
Чому Трамп, Путін та Сі не врятували Орбана від поразки
13 квітня 2026, 22:40
На Росії студент напав на саркофаг Леніна
13 квітня 2026, 22:25
Сімейний бізнес, лікарі та фейкові документи: СБУ викрила 5 схем для ухилянтів у різних областях
13 квітня 2026, 21:45
Завтра в Україні світло не вимикатимуть
13 квітня 2026, 21:44
На Херсонщині російські дрони атакували бригаду екстреної допомоги
13 квітня 2026, 21:31
Чиновнику КМДА повідомлено про підозру через збитки у понад 8,7 млн гривень
13 квітня 2026, 20:56
На Львівщині чоловік відмовився від повістки та принципово не пішов до ТЦК: як його покарали
13 квітня 2026, 20:45
Новий штам коронавірусу "Цикада" поширюється світом: хто в небезпеці
13 квітня 2026, 20:25
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
