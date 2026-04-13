Окупанти атакували дронами Харківщину: загинула 74-річна жінка, троє постраждали
У понеділок, 13 квітня армія РФ вдарила безпілотником по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула одна жінка, ще троє людей постраждали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Росіяни атакували регіони близько 13:30. Для цього вони використали ударний безпілотник "Герань-2".
Від удару загинула 74-річна місцева жителька. Ще одна жінка, 69 років, дістала поранення. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес.
Внаслідок атаки також пошкоджено житлові будинки та автомобіль.
Як повідомлялось, окупанти розстріляли чотирьох українських військових на Харківщині. Це сталось поблизу населеного пункту Ветеринарне.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
