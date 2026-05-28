Судитимуть очільницю "ради депутатів" Нової Каховки

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокуратура Херсонщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканки Нової Каховки, яка зрадила Україну та очолила окупаційну "раду депутатів"

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Нової Каховки за фактом добровільного обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, а також добровільного зайняття посади в такому органі (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року обвинувачена стала "депутатом” так званого "совета депутатов городского округа город Новая Каховка первого созыва”, створеної окупаційною владою РФ.

Надалі вона увійшла до фракції партії "Единая Россия”, очолила комісії із соціальних та земельних питань, а також брала участь у роботі бюджетної комісії незаконного органу.

Жінка систематично брала участь у діяльності окупаційної влади та пропагандистських заходах, спрямованих на підтримку держави-агресора і легітимізацію окупаційного режиму на території Херсонщини.

У 2025 році вона стала "председателем совета депутатов”. На цій посаді координувала роботу незаконного органу, підписувала рішення та представляла окупаційну адміністрацію у публічній сфері.

Наразі обвинувачена перебуває у розшуку, судитимуть її заочно.

Нагадаємо, що Херсонський міський суд Херсонської області визнав громадянку винною у колабораційній діяльності. Відомо, що вона працювала на росіян під час окупації міста.