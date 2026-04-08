Масована атака окупантів на Запорізьку область: 2 загиблих, 9 поранених
Протягом минулої доби війська РФ здійснили 804 удари по 45 населених пунктах області, включно з авіаударами, атаками БпЛА та обстрілами з РСЗВ
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули 2 людини, ще 9 отримали поранення.
Надійшло 91 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
Нагадаємо, 7 квітня російські війська атакували населені пункти Запорізького району. У селі Лисогірка ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. Поранення отримав 73-річний чоловік. Ще одна атака відбулася на село Біленьке. Пошкоджений будинок, поранений 39-річний чоловік.
