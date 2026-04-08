Массированная атака окупантов на Запорожскую область: 2 погибших, 9 раненых

За прошедшие сутки войска РФ совершили 804 удара по 45 населенным пунктам области, включая авиаудары, атаки БпЛА и обстрелы с РСЗО

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли 2 человека, еще 9 получили ранения.

Поступило 91 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Напомним, 7 апреля российские войска атаковали населенные пункты Запорожского района. В селе Лысогорка вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранение получил 73-летний мужчина. Еще одна атака произошла на село Беленькое. Поврежден дом, ранен 39-летний мужчина.