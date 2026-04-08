Массированная атака окупантов на Запорожскую область: 2 погибших, 9 раненых
За прошедшие сутки войска РФ совершили 804 удара по 45 населенным пунктам области, включая авиаудары, атаки БпЛА и обстрелы с РСЗО
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли 2 человека, еще 9 получили ранения.
Поступило 91 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
Напомним, 7 апреля российские войска атаковали населенные пункты Запорожского района. В селе Лысогорка вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранение получил 73-летний мужчина. Еще одна атака произошла на село Беленькое. Поврежден дом, ранен 39-летний мужчина.
Россияне ударили по дому в Сумской области: погиб 42-летний мужчинаВсе новости »
08 апреля 2026, 07:03Взрыв в Полтаве во время воздушной тревоги: повреждено несколько домов
07 апреля 2026, 15:38Российский удар по маршрутке в Никополе: уже четверо погибших
07 апреля 2026, 14:41
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Убийство украинца на Бали: детектив рассказал о роли спецслужб
08 апреля 2026, 07:18Россияне ударили по дому в Сумской области: погиб 42-летний мужчина
08 апреля 2026, 07:03"Я чувствую ненависть": украинская модель рассказала, как россияне убили ее отца
08 апреля 2026, 01:35Певица Lida Lee призналась, какие свидания устраивает для нее Даниэль Салемом
08 апреля 2026, 00:55"Иногда одалживаю у нее": ведущий Холостяка Решетник рассказал, какой у него с женой семейный бюджет
08 апреля 2026, 00:35Цены на сливочное будут опускаться: эксперты объяснили почему
07 апреля 2026, 23:55Российские взламывали Wi-Fi роутеры американцев и украинцев
07 апреля 2026, 23:40На Запорожье оккупанты загромождают школы "партами героев"
07 апреля 2026, 22:55Обломки авто раскинуло по дороге в Днепре произошло тройное ДТП
07 апреля 2026, 22:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области