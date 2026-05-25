Окупанти завдали 753 удари по Запорізькій області: троє поранених

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.

Окупанти здійснили 28 авіаударів по населених пунктах Запорізького району та прифронтових територіях області. Під ударами опинилися, зокрема, Малокатеринівка, Оріхів, Гуляйполе, Новоселівка, Верхня Терса та інші села й міста.

Крім того, російська армія застосувала 512 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів. Атак зазнали Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та низка інших населених пунктів.

Також зафіксовано три обстріли із реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Залізничному та Гуляйпільському. Ще 210 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових громадах області.

Унаслідок обстрілів надійшло 21 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, що вранці, 24 травня, місто Богодухів на Харківщині зазнало ворожого удару із застосуванням безпілотників. Унаслідок терористичної атаки постраждало 13 людей, серед яких дев'ятеро чоловіків та четверо жінок. Поранення отримав і працівник поліції.