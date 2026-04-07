07 квітня 2026, 11:23

Через ворожі атаки на Запорізький район отримали поранення дві людини

У вівторок, 7 квітня, російські війська атакували населені пункти Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У селі Лисогірка ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. Вибухова хвиля та уламки пошкодили легковик, поранення отримав 73-річний чоловік.

Ще одна атака відбулася на село Біленьке. Пошкоджений будинок, поранений 39-річний чоловік.

Обом постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти здійснили 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Отримали поранення троє чоловіків.

Запорізька область війна обстріли FPV-дрон постраждалі
